Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году

Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.

Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.

"На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по меньшей мере на эквивалентном уровне в 2027 году", - следует из документа.