Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.
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Безопасность
Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году
8 июля 2026 / 20:27
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС
Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.
"На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по меньшей мере на эквивалентном уровне в 2027 году", - следует из документа.
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