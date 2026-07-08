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Безопасность
Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году
Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году

Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.

Государства НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.

"На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по меньшей мере на эквивалентном уровне в 2027 году", - следует из документа.

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Теги:
#нато
#украина
#страны
#2026 год.
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