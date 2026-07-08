Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает вероятным захват Гренландии США, соответствующий вопрос не затрагивался во время саммита НАТО в Турции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает вероятным захват Гренландии США, соответствующий вопрос не затрагивался во время саммита НАТО в Турции.

"Если бы это было так, я не думаю, что президент США Дональд Трамп присутствовал бы здесь сегодня. У нас в альянсе существуют не только правила солидарности в случае агрессии в отношении одного из участников, но также и правила солидарности, связанные с ненападением одних участников на других. Нет, я не верю в это", - отметил он в беседе с журналистами в ходе пресс-конференции по окончании саммита.

По данным агентства Reuters, таким образом Макрон ответил на просьбу прокомментировать озвучивавшиеся в прошлом угрозы Трампа присоединить Гренландию, которая находится в составе Дании на правах автономной территории.

Накануне американский лидер по прибытии на саммит НАТО в Турции вновь заявил, что хотел бы, чтобы Соединеные Штаты заполучили контроль над Гренландией. Комментируя высказывания Трампа, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что "Гренландия, конечно, не продается".

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с этим документом США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.