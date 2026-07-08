Цена нефти Brent впервые с 22 июня превысила $80

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $80 за баррель впервые с 22 июня 2026 года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $80 за баррель впервые с 22 июня 2026 года.

По состоянию на 18:07 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 7,97% и торговалась на уровне $80,07 за баррель.

К 18:12 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $80,03 за баррель (+7,92%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 7,55% и составляла $75,76 за баррель, свидетельствуют данные площадки.