Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $80 за баррель впервые с 22 июня 2026 года.
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 22 июня превысила $80
8 июля 2026 / 20:58
© Dan Kitwood/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $80 за баррель впервые с 22 июня 2026 года.
По состоянию на 18:07 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 7,97% и торговалась на уровне $80,07 за баррель.
К 18:12 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $80,03 за баррель (+7,92%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 7,55% и составляла $75,76 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Также по теме:
08.07.2026 16:15Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
08.07.2026 11:58Российский рынок акций снижается на открытии торгов
07.07.2026 21:16Цена нефти Brent впервые с 30 июня поднялась выше $74
07.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
06.07.2026 16:16Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
06.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
03.07.2026 13:59Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом
03.07.2026 12:59Стоимость золота впервые с 22 июня поднялась выше $4 200
03.07.2026 11:57Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
Актуально