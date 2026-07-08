Пашинян признал наличие трудностей у Армении с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом республики Ваагном Хачатуряном признал, что Ереван столкнулся с определенными трудностями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Хотя возникли определенные проблемы, связанные с ЕАЭС, тем не менее, там, где возникают проблемы, открываются и новые возможности. Это не означает, что трудностей не будет, я думаю, что трудности вообще каждый день существуют, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем ими управлять. Я уверен, что мы успешно будем ими управлять, в том числе и при вашей поддержке", - приводит его слова пресс-служба правительства Армении.

Армения в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент страны 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса присоединения республики к сообществу. При этом Пашинян утверждал, что Ереван рассчитывает совмещать членство в ЕАЭС и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

В этой связи президент России Владимир Путин заявлял, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в объединении.