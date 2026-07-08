Рютте поощрил удары Киева по энергоинфраструктуре России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил удовлетворение по поводу ударов Киева западным оружием по энергетической инфраструктуре на территории России. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил удовлетворение по поводу ударов Киева западным оружием по энергетической инфраструктуре на территории России. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

В связи с этим генсек упомянул атаку дронов на НПЗ в Омске, обратив внимание, что "это бьет по людям, которые ездят на автомобилях, создает очереди на заправках". Вместе с тем он воздержался от комментариев, как реакция России на удары Киева по ее энергетической инфраструктуре могут отразиться на положении самой Украины.

Кроме того, Рютте выразил надежду, что ЕС и США смогут "согласовать санкции" против РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся Киевом при поддержке Запада не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск и создать условия для начала переговоров на выгодных для себя условиях. Он также отмечал, что российская сторона не даст своим противникам такого шанса.