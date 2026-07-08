Российские пловцы установили юниорский рекорд мира на первенстве Европы в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем. Турнир принимает Мюнхен, он завершится 12 июля.
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Спорт
Российские пловцы установили юниорский рекорд мира
8 июля 2026 / 21:46
© Егор Алеев/ ТАСС
Российские пловцы установили юниорский рекорд мира на первенстве Европы в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем. Турнир принимает Мюнхен, он завершится 12 июля.
Дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды преодолели Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина.
Ранее стало известно, что российские пловцы дважды за день обновили юниорский рекорд мира в мужской эстафете 4 x 100 м вольным стилем.
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