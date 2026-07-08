Российские пловцы установили юниорский рекорд мира на первенстве Европы в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем. Турнир принимает Мюнхен, он завершится 12 июля.

Российские пловцы установили юниорский рекорд мира на первенстве Европы в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем. Турнир принимает Мюнхен, он завершится 12 июля.

Дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды преодолели Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина.

Ранее стало известно, что российские пловцы дважды за день обновили юниорский рекорд мира в мужской эстафете 4 x 100 м вольным стилем.