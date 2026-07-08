Следующий саммит НАТО примет Албания, однако его дата пока не определена. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Следующий саммит НАТО примет Албания, однако его дата пока не определена. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Следующий саммит, безусловно, пройдет в Албании, но его дата не определена", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита военного блока в Анкаре.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что лидеры стран НАТО намерены перенести намеченный на 2027 год саммит в Албании, чтобы избежать возможных новых разногласий с США. В итоговой декларации саммита впервые за многие годы дата и место новой встречи не указаны.