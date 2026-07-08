Следующий саммит НАТО примет Албания, однако его дата пока не определена. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Политика
Следующий саммит НАТО примет Албания
8 июля 2026 / 21:59
© AP Photo/ Emrah Gurel/ТАСС
Следующий саммит НАТО примет Албания, однако его дата пока не определена. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Следующий саммит, безусловно, пройдет в Албании, но его дата не определена", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита военного блока в Анкаре.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что лидеры стран НАТО намерены перенести намеченный на 2027 год саммит в Албании, чтобы избежать возможных новых разногласий с США. В итоговой декларации саммита впервые за многие годы дата и место новой встречи не указаны.
Также по теме:
08.07.2026 20:27Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году
08.07.2026 18:58Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
08.07.2026 11:17США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
07.07.2026 21:28Военный бюджет ЕС на 2028-2034 годы составит порядка €150 млрд
07.07.2026 17:30Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине
07.07.2026 15:28Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
07.07.2026 13:59Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
06.07.2026 21:32Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП
Актуально