Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Безопасность
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
8 июля 2026 / 22:14
© AP Photo/ТАСС
Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Те, кто могут жить в Киеве или других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого не выдерживают нервы, должны хотя бы временно переехать куда-то. Эмоции людей перенапрягаются, они на грани", - отметил он. Соответствующее видео размещено в YouTube-канале бывшего чиновника.
Кулеба также указал, что в обозримом будущем ситуация "лучше становиться не будет".
Прошедшей ночью предупреждение об угрозе с воздуха вводилось в Киеве три раза, сообщалось о взрывах. После наступления утра тревога в городе объявлялась четыре раза. Сообщалось о взрывах и возгораниях в ряде регионов украинской столицы.
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