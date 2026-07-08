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Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов

Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Те, кто могут жить в Киеве или других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого не выдерживают нервы, должны хотя бы временно переехать куда-то. Эмоции людей перенапрягаются, они на грани", - отметил он. Соответствующее видео размещено в YouTube-канале бывшего чиновника.

Кулеба также указал, что в обозримом будущем ситуация "лучше становиться не будет".

Прошедшей ночью предупреждение об угрозе с воздуха вводилось в Киеве три раза, сообщалось о взрывах. После наступления утра тревога в городе объявлялась четыре раза. Сообщалось о взрывах и возгораниях в ряде регионов украинской столицы.

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Теги:
#украинцы
#удары
#кулеба
#киев
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