Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов

Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Жителям Киева и других больших городов лучше уезжать. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Те, кто могут жить в Киеве или других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого не выдерживают нервы, должны хотя бы временно переехать куда-то. Эмоции людей перенапрягаются, они на грани", - отметил он. Соответствующее видео размещено в YouTube-канале бывшего чиновника.

Кулеба также указал, что в обозримом будущем ситуация "лучше становиться не будет".

Прошедшей ночью предупреждение об угрозе с воздуха вводилось в Киеве три раза, сообщалось о взрывах. После наступления утра тревога в городе объявлялась четыре раза. Сообщалось о взрывах и возгораниях в ряде регионов украинской столицы.