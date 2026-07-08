Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что США по праву требуют от своих европейских союзников повышения расходов на оборону.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что США по праву требуют от своих европейских союзников повышения расходов на оборону.

"Последние американские президенты, которые нас дружелюбно просили: "Делайте же, наконец, немного больше для вашей собственной безопасности", нигде в Европе не находили отклика", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре. "Теперь совпали два события - война на Украине и нынешний американский президент, который иногда недружелюбно говорит: "Хватит!", - указал глава германского правительства.

"И я не могу его ни в чем обвинить. Если вы только посмотрите цифры, сколько тратят на НАТО американцы и сколько тратим мы, то увидите соотношение 80 к 20", - подчеркнул он. "80% тратит Америка, 20% - Европа. Это неприемлемо", - полагает Мерц.

"Мы все теперь делаем больше и делаем это не для того, чтобы понравиться отдельным странам НАТО, а делаем это в собственных интересах. Возможно, можно выразиться несколько вульгарнее: "халява" для европейцев просто закончилась", - заключил политик.