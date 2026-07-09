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Безопасность
Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе
Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал новую волну ударов по Ирану как возмездие за якобы осуществленные Тегераном атаки на суда. Соответствующее сообщение он разместил в среду в Truth Соц. сети.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал новую волну ударов по Ирану как возмездие за якобы осуществленные Тегераном атаки на суда. Соответствующее сообщение он разместил в среду в Truth Соц. сети.

"Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже", - указал американский лидер, сопроводив публикацию кадром, на котором запечатлен горящий объект, предположительно, на территории Ирана.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) информировало о том, что американские военные вновь приступили к нанесению ударов по Ирану с целью ослабить возможности исламской республики по контролю Ормузского пролива.

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