Президент США Дональд Трамп охарактеризовал новую волну ударов по Ирану как возмездие за якобы осуществленные Тегераном атаки на суда. Соответствующее сообщение он разместил в среду в Truth Соц. сети.
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Безопасность
Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе
9 июля 2026 / 10:20
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал новую волну ударов по Ирану как возмездие за якобы осуществленные Тегераном атаки на суда. Соответствующее сообщение он разместил в среду в Truth Соц. сети.
"Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже", - указал американский лидер, сопроводив публикацию кадром, на котором запечатлен горящий объект, предположительно, на территории Ирана.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) информировало о том, что американские военные вновь приступили к нанесению ударов по Ирану с целью ослабить возможности исламской республики по контролю Ормузского пролива.
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