США снова в ударе

Нина Тихонова, международный обозреватель

Центральное командование вооруженных сил США (Центком) сообщило о нанесении ударов в ночь на 9 июля по 90 объектам на территории Ирана. Среди пораженных целей были системы ПВО, склады с ракетами и беспилотниками, военные объекты на побережье Персидского залива. В ответ Тегеран ударил по американским базам в Бахрейне и Кувейте.

Днем ранее президент США Дональд Трамп, находясь на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Как отметил американский лидер, он "не готов иметь дело" с Тегераном, а руководство Исламской республики назвал "больными людьми" и сравнил его с раковой опухолью. Таким образом хозяин Овального кабинета прокомментировал эскалацию в районе Персидского залива, которая произошла накануне его выступления.

Иран 7 июля атаковал три коммерческих судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив в непосредственной близости от побережья Омана. В своем заявлении представители Тегерана возложили ответственность за инцидент на Вашингтон, обвинив американцев в создании новых маршрутов для выхода из Персидского залива, что, по мнению иранцев, противоречит подписанному 18 июня меморандуму о прекращении огня. В тексте документа говорится, что именно Иран (то есть без участия других стран) должен в течение 60 дней обеспечить движение судов через Ормузский пролив в обоих направлениях. При этом Тегеран обязуется вести диалог с Оманом по этому вопросу. Как сообщают СМИ, такой диалог действительно был налажен с привлечением к нему Международной морской организации. Очевидно, что попытка трех судов пройти через Ормузский пролив, да еще и по несогласованному коридору, была воспринята как нарушение документа.

В ответ на действия Ирана американцы в ночь на 8 июля нанесли по его территории серию ударов. В заявлении Центкома говорится, что тогда было поражено 80 целей, среди которых командные пункты, радары, противокорабельные ракетные установки и ударные катера.

Между тем Дональд Трамп, который в далеко не лестной форме высказался о руководстве в Тегеране, заявил также, что намерен выслушать мнение своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые, по его словам, настроены на продолжение диалога с Исламской республикой.

Стоит напомнить, что нынешнее обострение стало не первым за последние дни. 25 июня иранский беспилотник атаковал контейнеровоз, который пытался без разрешения пройти через Ормузский пролив. После этого США нанесли удары по иранской территории. А Тегеран в ответ атаковал американские базы в регионе. Уже 28 июня стороны договорились о прекращении огня.

И, видимо, пока ситуация будет развиваться в подобном ключе. Меморандум подписан, каждая сторона трактует его по-своему и на любое несогласованное действие, которое сразу воспринимается как нарушение, отвечает силой.

Что касается Дональда Трампа, который заявляет о неготовности продолжать диалог с Ираном, то пока его словесные интервенции всего лишь наводят тень на плетень. Но ситуация такова, что, если бы он хотел продолжать боевые действия по-настоящему и видел в этом хоть какие-то перспективы, то на Иран по-прежнему массово сыпались бы бомбы и ракеты и никакого меморандума не было бы подписано.

Между тем американские СМИ вбрасывают информацию, что США готовятся к военному противостоянию с Тегераном, которое может длиться много дней или даже недель. Такие возможности у Вашингтона действительно есть, но сами по себе удары вряд ли приведут к какому-либо значимому результату, в чем американцы, вероятно, уже могли убедиться. А вот в Иране они с высокой долей вероятности усилят позиции тех, кто настроен на дальнейшую военную конфронтацию с целью многократно повысить издержки для США и сделать цену боевых действий для них неприемлемой.

В целом же нынешняя ситуация "ни мира, ни войны" отражает тот факт, что силой добиться желаемого американский президент не смог. Но и полностью играть по иранским правилам он тоже не готов - иначе всем судам строго-настрого было бы предписано находиться в контакте с Тегераном и без соответствующей отмашки даже с места не двигаться.

А Иран, в свою очередь, понимает реальное положение вещей и явно руководствуется буквой меморандума, порой закрывая глаза на его дух. Там также явно не готовы игнорировать тактику политического, экономического и - в последнюю очередь - военного изматывания американцев и тем самым побуждать их совершать импульсивные действия. При этом в Тегеране отдают себе отчет, что вероятность кардинального изменения ситуации относительно невысока. Американцы, конечно, могут и дальше отчитываться о десятках уничтоженных целей, но почему-то куда больше обращает на себя внимание Дональд Трамп, за эксцентричной манерой разговора которого порой начинает прослеживаться растерянность и непонимание, что делать с Ираном дальше.