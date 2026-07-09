Диану Шурыгину перевели в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста

Троицкий суд Москвы перевел бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС .

Троицкий суд Москвы перевел бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

Шляниной инкриминируется п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц). По этому делу в ее квартире прошел обыск. Санкция вменяемой Шурыгиной статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Известность Диане Шурыгиной принесло участие в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале в 2017 году, где она рассказала о совершенном в отношении нее изнасиловании. Позднее девушка создала свой YouTube-канал, вела аккаунты в других соцсетях.