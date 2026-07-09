Троицкий суд Москвы перевел бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
9 июля 2026 / 10:14
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
9 июля 2026 / 09:37
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
9 июля 2026 / 09:28
Общество
Диану Шурыгину перевели в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста
9 июля 2026 / 10:38
© Роман Соколов/ ТАСС, архив
Троицкий суд Москвы перевел бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.
Шляниной инкриминируется п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц). По этому делу в ее квартире прошел обыск. Санкция вменяемой Шурыгиной статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.
Известность Диане Шурыгиной принесло участие в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале в 2017 году, где она рассказала о совершенном в отношении нее изнасиловании. Позднее девушка создала свой YouTube-канал, вела аккаунты в других соцсетях.
Теги:
Также по теме:
09.07.2026 11:17В Туве тела двух пропавших детей обнаружили на расстоянии 60 км
08.07.2026 13:30Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы
06.07.2026 11:40На Колыме ведутся поиски группы туристов
03.07.2026 19:59В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок
03.07.2026 19:14Пропавшая в Ленобласти девочка обнаружена мертвой со следами насилия
03.07.2026 14:57Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве
02.07.2026 16:30Khaosod: в Таиланде жертвами наезда автомобиля стали восемь монахов
Актуально