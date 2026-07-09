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В Сербии заверили, что страна останется для россиян безвизовой
В Сербии заверили, что страна останется для россиян безвизовой В Сербии заверили, что страна останется для россиян безвизовой

Сербия сохранит безвизовый режим для граждан РФ. Уверенность в этом выразил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью агентству ТАСС на полях XVI выставки "Иннопром".

Сербия сохранит безвизовый режим для граждан РФ. Уверенность в этом выразил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью агентству ТАСС на полях XVI выставки "Иннопром".

"Могу вам повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан России, они самые добрые гости нашей страны. Без виз, прямыми рейсами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, на недавно открытом прямом рейсе Белград - Нижний Новгород, из Сочи тоже можно летать в Белград", - отметил он.

Попович подчеркнул, что "сербы очень любят российских туристов". "Ваши туристы только за первое полугодие текущего года вышли на первое место и по количеству посещений Сербии. Так что никаких визовых ограничений не будет", - указал он.

Сербия, по словам министра, наоборот, рассчитывает на еще больший приток россиян. "Белград, Нови Сад, Ниш, наши монастыри известны на весь православный мир, у нас очень живописные озера, реки, горы. И главное - встречают вас с любовью. Чувствуйте себя в Сербии как дома. Добро пожаловать!" - резюмировал он.

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Теги:
#россияне
#правительство
#безвиз
#сербия
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