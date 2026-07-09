Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек обнаружены далеко друг от друга - на расстоянии порядка 60 км. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл в беседе с ТАСС.
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
9 июля 2026 / 10:14
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
9 июля 2026 / 09:37
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
9 июля 2026 / 09:28
Общество
В Туве тела двух пропавших детей обнаружили на расстоянии 60 км
9 июля 2026 / 11:17
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив
Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек обнаружены далеко друг от друга - на расстоянии порядка 60 км. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл в беседе с ТАСС.
Две девочки, 12 лет и 13 лет, пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети направлялись к реке Енисей, к дамбе. Днем 9 июля в рамках поисков на берегу Енисея вблизи села Сукпак было найдено, предположительно, тело одной из девочек. Вскоре стало известно о нахождении еще одного тела ребенка, предположительно, это вторая девочка.
"Тела, предположительно, пропавших детей, найдены далеко друг от друга. Расстояние около 60 км", - указала собеседница агентства.
Также по теме:
09.07.2026 10:38Диану Шурыгину перевели в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста
08.07.2026 13:30Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы
06.07.2026 11:40На Колыме ведутся поиски группы туристов
03.07.2026 19:59В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок
03.07.2026 19:14Пропавшая в Ленобласти девочка обнаружена мертвой со следами насилия
03.07.2026 14:57Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве
02.07.2026 16:30Khaosod: в Таиланде жертвами наезда автомобиля стали восемь монахов
Актуально