В Туве тела двух пропавших детей обнаружили на расстоянии 60 км

Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек обнаружены далеко друг от друга - на расстоянии порядка 60 км. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл в беседе с ТАСС .

Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек обнаружены далеко друг от друга - на расстоянии порядка 60 км. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл в беседе с ТАСС.

Две девочки, 12 лет и 13 лет, пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети направлялись к реке Енисей, к дамбе. Днем 9 июля в рамках поисков на берегу Енисея вблизи села Сукпак было найдено, предположительно, тело одной из девочек. Вскоре стало известно о нахождении еще одного тела ребенка, предположительно, это вторая девочка.

"Тела, предположительно, пропавших детей, найдены далеко друг от друга. Расстояние около 60 км", - указала собеседница агентства.