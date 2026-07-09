Стоматологов планируют обязать делать анестезию при болезненных процедурах

Минздрав России намерен обязать стоматологов делать анестезию пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения. Об этом со ссылкой на проект приказа министерства сообщает ТАСС .

Минздрав России намерен обязать стоматологов делать анестезию пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения. Об этом со ссылкой на проект приказа министерства сообщает ТАСС.

"В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием", - следует из проекта документа.

Принятие данного приказа также нацелено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, сказано в пояснительной записке к проекту.