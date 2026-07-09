Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 9 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,81% и торговались на уровне 2 202,73 и 908,22 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 6,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,139 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался и составлял 2 207,98 пункта (-0,58%), индекс РТС находился на уровне 910,39 пункта (-0,58%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,146 рубля (-5,5 копейки).