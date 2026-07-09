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Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 9 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 9 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,81% и торговались на уровне 2 202,73 и 908,22 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 6,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,139 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался и составлял 2 207,98 пункта (-0,58%), индекс РТС находился на уровне 910,39 пункта (-0,58%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,146 рубля (-5,5 копейки).

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#торги
#россия
#рынок акций
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