Иран обвинил США в военных преступлениях после новых атак

МИД Ирана после новых атак со стороны США охарактеризовал действия американских властей как военные преступления.

МИД Ирана после новых атак со стороны США охарактеризовал действия американских властей как военные преступления.

"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает агрессивные атаки террористической армии США, которые, без сомнения, являются тяжкими военными преступлениями", - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В связи с этим в министерстве вновь подтвердили "решимость мужественного иранского народа защищать территориальную целостность, суверенитет и безопасность" исламской республики.

Ранее представитель иранского Минздрава Хосейн Керманпур заявил, что 8 и 9 июля пять провинций страны подверглись атакам США. Он отметил, что 14 жителей Ирана погибли, еще 78 получили ранения.