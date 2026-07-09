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"Мегафон": в России набирают популярность смартфоны с ИИ
"Мегафон": в России набирают популярность смартфоны с ИИ "Мегафон": в России набирают популярность смартфоны с ИИ

В России стали популярнее смартфоны с встроенными функциями ИИ. Об этом со ссылкой на оператора связи "Мегафон" сообщает ТАСС.

В России стали популярнее смартфоны с встроенными функциями ИИ. Об этом со ссылкой на оператора связи "Мегафон" сообщает ТАСС.

Как отмечается, годом ранее доля ИИ-смартфонов составляла 6,5% от его ассортимента, сегодня она составляет 16% (рост почти на 150%). Вместе с тем лишь 2,8% российских граждан имеют такие ИИ-гаджеты, но "рост предложения напрямую подогревает интерес". Из-за этого продажи увеличились на 27%, указали в "Мегафоне".

Оператор анализировал только те устройства, "чьи ИИ функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории России, без учета заблокированных или недоступных в стране опций".

Уточняется, что распределение смартфонов с ИИ по гендерным и возрастным группам - сбалансированное: 58% использующих их - мужчины, 42% - женщины. Чаще всего такие устройства выбирают люди 37-47 лет (40%), но и среди других возрастов они распространены: 25-36 лет - 22%, 48-58 лет - 21%.

"Мегафон" полагает, что полный набор ИИ-возможностей сейчас есть по большей части в флагманах линеек смартфонов. При этом ожидает, что такой функционал массово станет доступен и в среднем ценовом сегменте - "в ближайшие два-три года".

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Теги:
#смартфоны
#популярность
#россия
#ии.
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