Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Politico.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Politico.

Сообщается, что команда службы безопасности главы Евросовета изъяла это оружие для проверки. По информации европейских чиновников, пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично, указывает издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен, также получившие подарки от президента Турции, отметили, что оставят свои пистолеты перед отправкой домой, чтобы их сделали небоеспособными, следует из публикации.

Саммит НАТО принимала Анкара 7-8 июля.