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Лавров прилетел в Мозамбик с визитом
Лавров прилетел в Мозамбик с визитом Лавров прилетел в Мозамбик с визитом

Министр  иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, который стал третьей страной в рабочем турне главы российской дипломатии по Африке. Ранее он уже посетил Эфиопию и Нигер. Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Мапуту, выполнив перелет из Ниамея, сообщает ТАСС.

Министр  иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, который стал третьей страной в рабочем турне главы российской дипломатии по Африке. Ранее он уже посетил Эфиопию и Нигер. Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Мапуту, выполнив перелет из Ниамея, сообщает ТАСС.

В прошлый раз Лавров посещал Мозамбик в мае 2023 года. Планируется, что в ходе нынешнего визита он встретится с руководством республики, в частности проведет переговоры с главой МИД Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Предыдущая встреча глав МИД РФ и Мозамбика прошла в Москве в июле прошлого года.

У России и Мозамбика, которые в 2025 году отметили 50-летие двусторонних отношений, имеется обширная повестка и по экономическим, а также гуманитарным связям. 

Ожидается, что министры обсудят возможности для углубления сотрудничества по различным направлениям, а также сверят позиции по наиболее актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Украине и обострение конфликта вокруг Ирана с блокировкой Ормузского пролива.

Кроме того, Лавров наверняка обсудит с коллегами из Мозамбика подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в Москве в октябре.

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Теги:
#мозамбик
#визит
#лавров
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