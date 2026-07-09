ВС РФ нанесли удар по перевозившим вооружение ВСУ ж/д локомотивам

Российские ВС нанесли удар по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС нанесли удар по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Кадры объективного контроля нанесения ударов по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения и материальных средств в интересах ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, с применением БПЛА "Герань", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате ударов все заданные цели были поражены.