Российские ВС нанесли удар по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ нанесли удар по перевозившим вооружение ВСУ ж/д локомотивам
9 июля 2026 / 13:14
© Валентин Спринчак/ ТАСС
Российские ВС нанесли удар по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Кадры объективного контроля нанесения ударов по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения и материальных средств в интересах ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, с применением БПЛА "Герань", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате ударов все заданные цели были поражены.
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