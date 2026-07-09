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Общество
Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет

Британская певица Бонни Тайлер (Гейнор Салливан), известная по таким песням, как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте певицы.

Британская певица Бонни Тайлер (Гейнор Салливан), известная по таким песням, как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте певицы.

"С глубоким прискорбием семья и команда Бонни сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", - следует из коммюнике.

По информации газеты The Sun, в мае Тайлер перенесла разрыв аппендикса, из-за чего ей сделали срочную операцию. Ранее стало известно, что певица была госпитализирована в Португалии для экстренного хирургического вмешательства в связи с выявленной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта. Позже португальские СМИ информировали о том, что Тайлер ввели в искусственную кому из-за осложнений после операции.

Тайлер родилась в 1951 году в Уэльсе. Первую известность ей принес в 1970 годы поп-альбом The World Starts Tonight. В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на конкурсе Евровидение, где заняла 19-е место. Визитной карточкой исполнительницы, которая в 2023 году стала кавалером ордена Британской империи, считался ее хрипловатый голос.

Тайлер в 1988 году дала 17 концертов в ряде городов СССР, а затем неоднократно приезжала в Россию. Так, в 2020 году она организовала тур, в программу которого вошли несколько российских городов.

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Теги:
#бонни тайлер
#смерть
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