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Песков: Трамп заблуждается, полагая, что эскалация на Украине будет способствовать миру
Песков: Трамп заблуждается, полагая, что эскалация на Украине будет способствовать миру Песков: Трамп заблуждается, полагая, что эскалация на Украине будет способствовать миру

Россия считает не стремлением к эскалации, а заблуждением США высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Россия считает не стремлением к эскалации, а заблуждением США высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Нет, не видим", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, видят ли в прозвучавших в Анкаре заявлениях возвращение Вашингтона на путь эскалации отношений с Москвой.

"Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации США относительно того, что путем эскалации и военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования", - отметил представитель Кремля.

"Это ошибочное суждение. Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - добавил он.

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Теги:
#песков
#эскалация
#трамп
#украина
#мир.
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