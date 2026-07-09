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Мишустин дал поручение обеспечить уборку урожая необходимым горючим
Мишустин дал поручение обеспечить уборку урожая необходимым горючим Мишустин дал поручение обеспечить уборку урожая необходимым горючим

Процесс уборки урожая, который начался в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Соответствующее поручение в ходе заседания правительства РФ дал его председатель Михаил Мишустин.

Процесс уборки урожая, который начался в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Соответствующее поручение в ходе заседания правительства РФ дал его председатель Михаил Мишустин.

"В ряде регионов уже приступили к уборке урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Надо приложить все усилия, для того чтобы предприятиям агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива", - указал он.

"Просил бы министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле", - отметил премьер-министр, обращаясь к главе ведомства Оксане Лут.

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Теги:
#урожай
#уборка
#горючее
#мишустин
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