Процесс уборки урожая, который начался в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Соответствующее поручение в ходе заседания правительства РФ дал его председатель Михаил Мишустин.
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Экономика
Мишустин дал поручение обеспечить уборку урожая необходимым горючим
9 июля 2026 / 13:58
© Артем Геодакян/ ТАСС
Процесс уборки урожая, который начался в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Соответствующее поручение в ходе заседания правительства РФ дал его председатель Михаил Мишустин.
"В ряде регионов уже приступили к уборке урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Надо приложить все усилия, для того чтобы предприятиям агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива", - указал он.
"Просил бы министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле", - отметил премьер-министр, обращаясь к главе ведомства Оксане Лут.
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