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Международная федерация волейбола отменила ограничения в отношении россиян
Международная федерация волейбола отменила ограничения в отношении россиян Международная федерация волейбола отменила ограничения в отношении россиян

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) снял ограничения с российских спортсменов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) снял ограничения с российских спортсменов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении атлетов из России и восстановил членство национального комитета.

"Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки", - следует из сообщения.

Вместе с тем об использовании национальной символики на нынешнем этапе не решен. FIVB и Европейская федерация волейбола вынесут по нему решение после консультации с соответствующими международными спортивными организациями. В соответствии с рекомендацией МОК будет разработан и реализован специальный комплексный план антидопингового тестирования россиян.

Сборные и команды России были отстранены от международных турниров в 2022 году из-за обострения ситуации на Украине.

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Теги:
#международная федерация
#спортсмены
#ограничения
#россия
#волейбол
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