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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 811
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 811 Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 811

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 811. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 811. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По его данным, пострадали 16 740 человек, 17 907 - остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В рамках поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 27 398 человек прошли лечение в медучреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. 

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Теги:
#жертвы
#венесуэла.
#землетрясение
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