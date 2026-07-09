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Политика
Трамп считает, что Испания "исправилась" после угроз прекратить торговлю
Трамп считает, что Испания "исправилась" после угроз прекратить торговлю Трамп считает, что Испания "исправилась" после угроз прекратить торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания "исправилась" после того, как он подверг критике Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и пригрозил отказаться от торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания "исправилась" после того, как он подверг критике Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и пригрозил отказаться от торговли.

"У нас были проблемы, они еще остаются, но Испания исправилась. Я сказал, что прекращу торговлю. Они согласились сделать большой платеж, в противном случае мы бы даже не стали с ними разговаривать", - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

Трамп и ранее отмечал, что Испания не является хорошим для США союзником по НАТО. Он критиковал Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и угрожал разорвать торговые связи.

Некоторое время назад постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон разочарован действиями Испании в ходе американо-израильской войны с Ираном и неготовностью Мадрида наращивать военные расходы до уровня 5% ВВП. 

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Теги:
#трамп
#прекращение
#испания
#торговля.
#угрозы
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