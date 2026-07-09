Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания "исправилась" после того, как он подверг критике Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и пригрозил отказаться от торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания "исправилась" после того, как он подверг критике Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и пригрозил отказаться от торговли.

"У нас были проблемы, они еще остаются, но Испания исправилась. Я сказал, что прекращу торговлю. Они согласились сделать большой платеж, в противном случае мы бы даже не стали с ними разговаривать", - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

Трамп и ранее отмечал, что Испания не является хорошим для США союзником по НАТО. Он критиковал Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и угрожал разорвать торговые связи.

Некоторое время назад постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон разочарован действиями Испании в ходе американо-израильской войны с Ираном и неготовностью Мадрида наращивать военные расходы до уровня 5% ВВП.