Песков: чем больше Киев будет атаковать Россию, тем шире будет буферная зона

Чем больше ударов Киев будет наносить по территории Росси, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Чем больше ударов Киев будет наносить по территории Росси, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности", - сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, будто удары Киева только приблизят мирное урегулирование.

"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, буферную зону", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.