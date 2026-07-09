Чем больше ударов Киев будет наносить по территории Росси, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Безопасность
Песков: чем больше Киев будет атаковать Россию, тем шире будет буферная зона
9 июля 2026 / 14:57
© Егор Алеев/ ТАСС
Чем больше ударов Киев будет наносить по территории Росси, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности", - сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, будто удары Киева только приблизят мирное урегулирование.
"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, буферную зону", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
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