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В Москве на пересдачу ЕГЭ пришли пятеро получивших 99 баллов
В Москве на пересдачу ЕГЭ пришли пятеро получивших 99 баллов В Москве на пересдачу ЕГЭ пришли пятеро получивших 99 баллов

Пятеро выпускников в Москве, получивших 99 баллов на одном из ЕГЭ, явились на пересдачу в дополнительные дни основного периода. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки сообщает ТАСС.

Пятеро выпускников в Москве, получивших 99 баллов на одном из ЕГЭ, явились на пересдачу в дополнительные дни основного периода. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки сообщает ТАСС.

"У нас есть пять 99-балльников, которые решили улучшить свой результат до максимального, до 100 баллов. Мы, разумеется, очень за них переживаем и желаем успеха, чтобы они воплотили свою цель в реальность и получили заветные 100 баллов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще 13 одиннадцатиклассников, пересдающих ЕГЭ в эти дни, имеют результат 98 баллов. На пересдачу пришли более тысячи жителей столицы с результатами выше 80 баллов, включая 118 ребят с 90 и более баллами. Всего в 2026 году более 14 тыс. столичных школьников решили пересдать ЕГЭ. Это 19% от общего числа выпускников.

Результаты станут известны до 17 июля, узнать их можно будет в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Возможность повысить результат предоставляется только выпускникам этого года. Предыдущий результат аннулируется.

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Теги:
#москва
#егэ
#пересдача
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