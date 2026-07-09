Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца года обнародовать проект новой конституции Армении.

"Конкретных сроков не назову, но до конца года опубликуем", - сказал он при общении с журналистами. Вместе с тем, по словам премьера, проект не был представлен ранее, так как вмешались очередные парламентские выборы и для того, чтобы надлежащим образом провести обсуждения по документу, было принято решение о переносе сроков обнародования проекта нового основного закона Армении.

Ранее Пашинян поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении".

Оппозиция обвиняет главу армянского правительства в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона. Декларация включает упоминание о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которую Пашинян признал частью Азербайджана, а также содержит упоминание о геноциде армян в Османской империи в 1915 году.