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Политика
Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года
Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца года обнародовать проект новой конституции Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца года обнародовать проект новой конституции Армении.

"Конкретных сроков не назову, но до конца года опубликуем", - сказал он при общении с журналистами. Вместе с тем, по словам премьера, проект не был представлен ранее, так как вмешались очередные парламентские выборы и для того, чтобы надлежащим образом провести обсуждения по документу, было принято решение о переносе сроков обнародования проекта нового основного закона Армении.

Ранее Пашинян поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении".

Оппозиция обвиняет главу армянского правительства в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона. Декларация включает упоминание о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которую Пашинян признал частью Азербайджана, а также содержит упоминание о геноциде армян в Османской империи в 1915 году. 

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Теги:
#конституция
#пашинян
#проект
#армения.
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