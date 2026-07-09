Российские ВС ударили по логистическим центрам ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в МО РФ.