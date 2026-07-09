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Российские ВС ударили по логистическим центрам ВСУ
Российские ВС ударили по логистическим центрам ВСУ Российские ВС ударили по логистическим центрам ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в МО РФ.

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Теги:
#вс рф
#всу.
#логистические центры
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