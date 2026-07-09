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Президенты Белоруссии и Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты Белоруссии и Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве Президенты Белоруссии и Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между странами, сообщает агентство БелТА.

Президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между странами, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что это исторический шаг. По его словам, документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. "Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам", - указал белорусский лидер.

Декларация ориентирована на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества.

По итогам встречи президентов Белоруссии и Узбекистана подписан пакет документов. В их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами на 2026-2030 годы.

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Теги:
#декларация
#мирзиёев
#стратегическое партнерство.
#лукашенко
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