Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, России это хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, России это хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: США вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент России Владимир Путин", - отметил он в ходе брифинга.

О решении США передать Украине лицензию на производство Patriot в среду заявил американский президент Дональд Трамп при общении с Владимиром Зеленским.