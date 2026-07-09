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Безопасность
В Кремле прокомментировали решение Трампа передать Киеву лицензию на Patriot
В Кремле прокомментировали решение Трампа передать Киеву лицензию на Patriot В Кремле прокомментировали решение Трампа передать Киеву лицензию на Patriot

Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, России это хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, России это хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: США вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент России Владимир Путин", - отметил он в ходе брифинга.

О решении США передать Украине лицензию на производство Patriot в среду заявил американский президент Дональд Трамп при общении с Владимиром Зеленским.

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Теги:
#решение
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#лицензия
#сша
#киев
#patriot.
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