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Политика
Президент Палестины назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября
Президент Палестины назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября Президент Палестины назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас своим указом назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.

Президент Палестины Махмуд Аббас своим указом назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.

В документе содержится призыв к палестинцам "в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета". Отмечается, что решение президента "направлено на укрепление основ демократии и завершение избирательного процесса, начавшегося в Государстве Палестина".

Согласно тексту указа, дата президентских выборов, запланированных на первый квартал 2027 года, "будет определена позже в соответствии с законом".

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Теги:
#выборы
#палестина
#парламент
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