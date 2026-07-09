Президент Палестины Махмуд Аббас своим указом назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.
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Политика
Президент Палестины назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября
9 июля 2026 / 16:29
© Хасан Алзаанин/ ТАСС
Президент Палестины Махмуд Аббас своим указом назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.
В документе содержится призыв к палестинцам "в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета". Отмечается, что решение президента "направлено на укрепление основ демократии и завершение избирательного процесса, начавшегося в Государстве Палестина".
Согласно тексту указа, дата президентских выборов, запланированных на первый квартал 2027 года, "будет определена позже в соответствии с законом".
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