Президент Палестины назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас своим указом назначил проведение парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.

В документе содержится призыв к палестинцам "в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета". Отмечается, что решение президента "направлено на укрепление основ демократии и завершение избирательного процесса, начавшегося в Государстве Палестина".

Согласно тексту указа, дата президентских выборов, запланированных на первый квартал 2027 года, "будет определена позже в соответствии с законом".