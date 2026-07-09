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Политика
Президент Чехии призвал начать переговоры с Россией в течение двух месяцев
Президент Чехии призвал начать переговоры с Россией в течение двух месяцев Президент Чехии призвал начать переговоры с Россией в течение двух месяцев

Президент Чехии Петер Павел считает, что у Украины и ее союзников есть два месяца, чтобы усадить Россию за стол переговоров.

Президент Чехии Петер Павел считает, что у Украины и ее союзников есть два месяца, чтобы усадить Россию за стол переговоров.

"У союзников есть последние два месяца, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее начать мирные переговоры с Киевом", - сказал он в интервью газете The Telegraph, отметив, что сделать это нужно до намеченных на 20 сентября выборов в Госдуму.

Павел выступил за то, чтобы "послать России ясный сигнал, что мы готовы начать переговоры", но при этом поддержал нанесение Украиной ударов по Российской Федерации и призвал обеспечить ее "всем необходимым для успешной обороны".

Он также высказался за дальнейшую милитаризацию Европы, в частности наращивание мощностей по производству средств противовоздушной обороны.

Россия не раз заявляла, что открыта для переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным 5 июля заявил, что "было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров". Он отметил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США и выразил надежду, что ЕС "не сможет окончательно обрушить эти перспективы".

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Теги:
#россия.
#переговоры
#чехия
#президент
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