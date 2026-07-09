ВЦИОМ: 58% жителей России оценивают свой вес как превышающий норму

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, свой вес большинство российских граждан (58%) оценивает как превышающий норму.

"Значительно превышающий норму - 18%, умеренно превышающий норму - 40%", - следует из материалов исследования. Еще 36% опрошенных считают свой вес в пределах нормы, вес ниже нормы отмечают 6%.

Вместе с тем даже когда превышение нормы уже осознается как проблема, большинство респондентов предпочитают решать ее своими силами через диету (68%) и спорт (60%). При этом 32% обратятся к врачу, указывают эксперты.

По данным опроса, привычка регулярно измерять свой вес есть у большинства сограждан: 35% взвешиваются не реже раза в неделю, 29% - не реже раза в месяц, 19% - раз в несколько месяцев, 10% - раз в год и реже, 6% не вспомнят, когда последний взвешивались. Еще 1% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился 3-4 июля текущего года с участием 2031 россиян старше 18 лет.