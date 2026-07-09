Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.
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Общество
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 600
9 июля 2026 / 17:15
© REUTERS/ Gradel Muyisa Mumbere/ТАСС
Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.
За прошедшие сутки от Эболы скончались 20 человек. Число заболевших составляет 1 759, или на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности - 34,1%. Под наблюдением в медучреждениях остаются 750 пациентов.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.
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