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В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 600
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 600 В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 600

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.

За прошедшие сутки от Эболы скончались 20 человек. Число заболевших составляет 1 759, или на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности - 34,1%. Под наблюдением в медучреждениях остаются 750 пациентов.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.

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Теги:
#умершие
#др конго
#эбола.
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