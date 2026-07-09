Президент Венгрии отклонил поправку к конституции, подразумевающую его отставку

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил несогласие с внесенным правительством в парламент проектом 17-й поправки к основному закону страны, подразумевающей его отстранение от должности. Как заявили в пресс-службе дворца Шандора - резиденции главы государства, он полагает, что этот документ нарушает принципы верховенства закона, демократии и разделения властей.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил несогласие с внесенным правительством в парламент проектом 17-й поправки к основному закону страны, подразумевающей его отстранение от должности. Как заявили в пресс-службе дворца Шандора - резиденции главы государства, он полагает, что этот документ нарушает принципы верховенства закона, демократии и разделения властей.

"Для Европы ситуация, при которой действующий президент республики отстраняется от должности по сугубо политическим мотивам, является уникальной. Причем процедура эта откровенно подогнана под конкретное лицо и включена в заключительные положения поправки к основному закону, что является явным нарушением гарантий, обеспечивающих автономию института президентства", - сказано в заявлении.

Проект этого документа, вероятнее всего, будет одобрен парламентом, в котором большинство мест принадлежит победившей на выборах партии "Тиса", возглавляемой премьер-министром Петером Мадьяром. Шуйок ранее уже давал понять, что не подпишет законопроект, но пока не уточнил, какими будут его дальнейшие шаги.

Оппозиционные партии страны призвали правительство отозвать из парламента законопроект о поправке, назвав его антиконституционным и ведущим к узурпации власти. Однако Мадьяр выразил мнение, что депутаты одобрят этот документ к концу июля, а к 20 августа, когда в Венгрии будет отмечаться главный национальный праздник - День Святого Иштвана, - "страна получит нового президента".

После прихода к власти Мадьяр призвал Шуйока покинуть свой пост, утверждая, что тот является ставленником прежних властей и потворствовал их правонарушениям в последние годы.