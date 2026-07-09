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ВВС Эстонии возобновили набор срочников после 22-летней паузы
ВВС Эстонии возобновили набор срочников после 22-летней паузы ВВС Эстонии возобновили набор срочников после 22-летней паузы

Военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии впервые после 22-летнего перерыва возобновили набор солдат срочной службы. Об этом информировало национальное гостелерадио ERR, ссылаясь на департамент оборонных ресурсов балтийской республики.

Военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии впервые после 22-летнего перерыва возобновили набор солдат срочной службы. Об этом информировало национальное гостелерадио ERR, ссылаясь на департамент оборонных ресурсов балтийской республики.

Уточняется, что среди призывников есть одна девушка, все они будут проходить службу в дивизионе противовоздушной обороны. В ходе подготовки срочники должны будут освоить управление зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) средней дальности IRIS-T SLM производства Германии. ЗРК такого типа предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет на дальности до 40 км и на высоте до 20 км, указывает ERR.

В декабре прошлого года глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предложил с 2027 года увеличить продолжительность срочной службы для всех призывников до 12 месяцев. По мнению оборонного ведомства, нынешняя система подготовки, предусматривающая 8 или 11 месяцев службы в зависимости от специальности, больше не обеспечивает надлежащего уровня подготовки.

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Теги:
#эстония
#ввс
#набор
#срочники.
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