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В Великобритании начался процесс избрания нового премьера
В Великобритании начался процесс избрания нового премьера В Великобритании начался процесс избрания нового премьера

В Великобритании начался процесс избрания нового лидера правящей Лейбористской партии, который возглавит правительство страны после ухода Кира Стармера. Лица, желающие принять участие в борьбе, могут выдвинуть свою кандидатуру до 16 июля.

В Великобритании начался процесс избрания нового лидера правящей Лейбористской партии, который возглавит правительство страны после ухода Кира Стармера. Лица, желающие принять участие в борьбе, могут выдвинуть свою кандидатуру до 16 июля.

Любой претендент должен заручиться поддержкой 20% членов лейбористской фракции в Палате общин британского парламента - 81 парламентария на сегодняшний день. Кандидата также должны поддержать не менее трех организаций, аффилированных с Лейбористской партией, в том числе по меньшей мере два профсоюза. Лидером партии может стать только член парламента.

О намерении участвовать в гонке заявил только бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм возглавит лейбористов уже 17 июля, а премьером станет 20 июля после встречи с королем Великобритании Карлом III.

22 июня Стармер заявил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. Политический кризис разразился в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем у них было ранее.

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Теги:
#великобритания
#избрание
#процесс
#премьер.
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