Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 468 дронов ВСУ
9 июля 2026 / 18:17
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177 674 беспилотника, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 087 танков и других боевых бронемашин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 042 единицы специальной военной автомобильной техники.
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