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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 468 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 468 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 468 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177 674 беспилотника, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 087 танков и других боевых бронемашин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 042 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#сутки
#пво
#россия
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