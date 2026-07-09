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Стала известна причина смерти актрисы сериала "Клюквенный щербет"
Стала известна причина смерти актрисы сериала "Клюквенный щербет" Стала известна причина смерти актрисы сериала "Клюквенный щербет"

Смерть 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, исполнившей роли в сериалах "Клюквенный щербет" и "Семья", наступила в результате алкогольного отравления. Об этом пишет газета Hürriyet.

Смерть 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, исполнившей роли в сериалах "Клюквенный щербет" и "Семья", наступила в результате алкогольного отравления. Об этом пишет газета Hürriyet.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, концентрация алкоголя в крови Иртем составила 395 мг/дл, причиной смерти послужило отравление этиловым спиртом, указывает издание.

Эдже Иртем скончалась 15 июня. По данным газеты, актриса 14 июня отметила свой 35-й день рождения, а уже наутро почувствовала недомогание. Прибывшей бригаде скорой помощи не удалось спасти женщину.

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Теги:
#причина
#актриса
#сериал
#смерть
#клюквенный щербет.
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