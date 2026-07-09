Песков отметил, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации

Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту " Вестей ".

Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей".

"Альянс не теряет своего предназначения", - указал он.

Представитель Кремля отметил, что основным противником НАТО изначально неизменно был СССР, затем "правопреемница Советского Союза" - Россия. Такое положение дел сохраняется, заключил он.