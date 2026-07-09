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Песков отметил, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации
Песков отметил, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации Песков отметил, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации

Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей".

Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей".

"Альянс не теряет своего предназначения", - указал он.

Представитель Кремля отметил, что основным противником НАТО изначально неизменно был СССР, затем "правопреемница Советского Союза" - Россия. Такое положение дел сохраняется, заключил он.

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Теги:
#песков
#нато
#инструмент
#конфронтация.
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