Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей".
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Безопасность
Песков отметил, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации
9 июля 2026 / 18:45
© Артем Геодакян/ ТАСС
Североатлантический альянс изначально создавался в качестве инструмента конфронтации. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей".
"Альянс не теряет своего предназначения", - указал он.
Представитель Кремля отметил, что основным противником НАТО изначально неизменно был СССР, затем "правопреемница Советского Союза" - Россия. Такое положение дел сохраняется, заключил он.
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