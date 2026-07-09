Мишустин заявил о рекордном урожае по итогам 2025 года

Государственная программа развития сельского хозяйства успешно реализуется. По итогам 2025 года собраны рекордные урожаи, а объемы производства выше прогнозных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Государственная программа развития сельского хозяйства успешно реализуется. По итогам 2025 года собраны рекордные урожаи, а объемы производства выше прогнозных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться, что подтверждается объемами зерна и растительного масла, мяса и рыбы, сахара и картофеля, которых произведено больше, чем мы ожидали. Были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов и ягод, масличных культур", - указал он.

"Это важно и для обеспечения продовольственной безопасности России. На а всех участках работы необходимо действовать с наибольшей отдачей. Именно таких подходов придерживаются наши сельхозпроизводители", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что благодаря активной реализации четырех федеральных проектов "выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, выпуск ферментов, пищевых и кормовых добавок, других вспомогательных средств, в государственный реестр были включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений", увеличивается доля семян российской селекции.

Хорошие показатели и в сфере подготовки кадров для отрасли: в 67 регионах более 16 тыс. школьников посещают агротехнологические классы, работает система практики в вузах и ссузах, а более 6 тыс. специалистов и преподавателей повысили квалификацию, уточнил глава российского кабмина.

Отдельно он указал на помощь малым хозяйствам. "В 25 регионах ветераны СВО получили гранты для ведения предпринимательской деятельности. Активнее стали применять агрострахование в животноводстве", - сказал премьер. "Растет интерес к объектам сельского туризма: в 2025 году их посетили более 1,3 млн человек. И такая работа будет продолжена", - добавил он.