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Публичная активность Ким Чен Ына достигла пика с 2014 года
Публичная активность Ким Чен Ына достигла пика с 2014 года Публичная активность Ким Чен Ына достигла пика с 2014 года

Число появлений лидера КНДР Ким Чен Ына на публике за первые шесть месяцев текущего года стало максимальным с 2014 года. На это обращает внимание агентство Yonhap, ссылаясь на собственные оценки и исследование Института национального объединения Республики Корея.

Число появлений лидера КНДР Ким Чен Ына на публике за первые шесть месяцев текущего года стало максимальным с 2014 года. На это обращает внимание агентство Yonhap, ссылаясь на собственные оценки и исследование Института национального объединения Республики Корея.

В 2026 году Ким Чен Ын появился на публичных мероприятиях 92 раза, это максимальное значение для периодов с января по июнь с 2014 года. В первой половине 2013 года лидер КНДР посетил 105 публичных мероприятий, в первой половине 2014 года - 93. При этом в январе - июне прошлого года показатель составил 50.

Как отмечается, публичные мероприятия военного характера стали самой частой категорией событий, которые посещал председатель государственных дел - известно о 30 таких мероприятиях. По данным Yonhap, это наибольший показатель с декабря 2011 года, когда Ким Чен Ын пришел к власти. За весь предыдущий год он встретился с военными 43 раза.

Вместе с тем дочь лидера КНДР, которая известна в СМИ как Ким Чжу Э, появлялась в сообщениях вместе с отцом 19 раз за полгода. За весь 2025 год выявлено 17 упоминаний Ким Чжу Э. Впервые дочь Ким Чен Ына появилась в северокорейских СМИ в ноябре 2022 года.

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Теги:
#активность
#кндр
#лидер
#пик.
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