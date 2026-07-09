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Песков: провозглашение РФ угрозой НАТО является агрессивным действием
Песков: провозглашение РФ угрозой НАТО является агрессивным действием Песков: провозглашение РФ угрозой НАТО является агрессивным действием

Провозглашение России угрозой представляет собой агрессивное действие. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

Провозглашение России угрозой представляет собой агрессивное действие. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

"Это обязывает нас быть сильными, уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое - по развитию России, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником - это агрессивное действие", - отметил Песков.

Лидеры стран НАТО в декларации, принятой 8 июля по итогам саммита альянса в Анкаре, определили Россию как "долгосрочную угрозу" евро-атлантическому сообществу.

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