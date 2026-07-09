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Политика
Останина считает ошибкой декриминализацию домашнего насилия
Останина считает ошибкой декриминализацию домашнего насилия Останина считает ошибкой декриминализацию домашнего насилия

Решение о декриминализации домашнего насилия, принятое в 2017 году, было ошибочным. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе пресс-конференции в Москве.

Решение о декриминализации домашнего насилия, принятое в 2017 году, было ошибочным. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе пресс-конференции в Москве.

"Я думаю, что в 2017 году сделали большую ошибку, когда декриминализовали домашнее насилие, вот эти побои вывели из уголовного кодекса", - сказала она.

По словам депутата, действующих норм уголовного кодекса достаточно для наказания виновных, однако необходимо исправить допущенную ранее ошибку. "Если вернуть сейчас эту норму, то вот в той части, в какой предлагается урегулирование, эта проблема решится. Но это не решит в целом проблемы домашнего насилия", - указала Останина.

Она считает, что нужно создавать кризисные центры и развивать систему психологической помощи семьям, поскольку исключительно уголовными мерами проблему домашнего насилия решить невозможно.

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Теги:
#ошибка
#декриминализация
#домашнее насилие
#останина
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