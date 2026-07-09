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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 385 военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 385 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 385 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 385 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 385 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 военнослужащих, "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 175, "Центр" - свыше 325, "Восток" - более 450, "Днепр" - до 55 военнослужащих.

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Теги:
#всу
#военные
#потери
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