Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 385 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 385 военных
9 июля 2026 / 20:14
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 385 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 военнослужащих, "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 175, "Центр" - свыше 325, "Восток" - более 450, "Днепр" - до 55 военнослужащих.
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