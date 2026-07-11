Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ

Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.

Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.

По его словам, "21-й пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России и еще больше снизит доходы от энергетики".

Ранее в четверг Еврокомиссия представила проект 21-го пакета санкций, которые будут направлены, прежде всего, против российского энергоэкспорта и банковской системы.