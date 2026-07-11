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Политика
Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ
Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ

Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.

Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.

По его словам, "21-й пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России и еще больше снизит доходы от энергетики".

Ранее в четверг Еврокомиссия представила проект 21-го пакета санкций, которые будут направлены, прежде всего, против российского энергоэкспорта и банковской системы.

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#ес
#россия.
#франция
#пакет санкций
#франция
#ес
#россия.
#пакет санкций
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