Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.
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Политика
Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ
9 июля 2026 / 20:30
© Lafargue Raphael/ ABACA via Reuters Connect/ТАСС
Министры иностранных дел Евросоюза могут утвердить 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе визита в Польшу.
По его словам, "21-й пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России и еще больше снизит доходы от энергетики".
Ранее в четверг Еврокомиссия представила проект 21-го пакета санкций, которые будут направлены, прежде всего, против российского энергоэкспорта и банковской системы.
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