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Участниками прощания с Али Хаменеи в Мешхеде стали более 1 млн человек
Участниками прощания с Али Хаменеи в Мешхеде стали более 1 млн человек Участниками прощания с Али Хаменеи в Мешхеде стали более 1 млн человек

В Мешхед прибыли около 1 млн человек, чтобы проводить погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в последний путь, сообщает ТАСС.

В Мешхед прибыли около 1 млн человек, чтобы проводить погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в последний путь, сообщает ТАСС.

Как отмечается, улица имама Резы длинной 3 км, ведущая к одноименному мавзолею, с самого утра была заполнена людьми. Помимо иранцев, которые прибыли со всей страны, можно увидеть людей с флагами Пакистана, Ливана и Палестины.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. В траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана. 6 июля в иранской столице прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов.

Погребение Али Хаменеи пройдет 9 июля в Иране в его родном городе Мешхед.

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#али хаменеи
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#прощание
#1 млн
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